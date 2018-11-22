Сенатор Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий

Член Совфеда от Курской области Виталий Богданов принял решение о досрочном сложении полномочий. Таким образом, он освободит место для бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова.

Сенатор от Курской области Виталий Богданов принял решение о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по регламенту Андрея Кутепова.

"В комитет поступило заявление Богданова о досрочном сложении полномочий", - сказал парламентарий.

Источник в Совфеде отметил, что Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова. Михайлов будет наделён сенаторскими полномочиями в конце ноября - начале декабря.

Михайлов руководил Курской областью с 2000 года. 11 октября он объявил о досрочном сложении полномочий. В ноябре получил мандат депутата Курской облдумы.