ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В подмосковном Видном убили бизнесмена и расстреляли его машину

10:30
  • четверг
  • 22 ноября 2018

В подмосковном Видном неизвестные убили бизнесмена, расстреляв его машину. Предприниматель был доставлен в больницу, однако умер при оказании помощи.

В подмосковном Видном неизвестные расстреляли машину бизнесмена. Предприниматель умер в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольгу Врадий. 

По ее словам, убийство произошло у многоэтажного жилого дома в Видном. Неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль потерпевшего. При осмотре транспортного средства было обнаружено семь сквозных отверстий в дверях с водительской и пассажирской сторон. Потерпевшим оказался индивидуальный предприниматель, проживающий в Видном.

Бизнесмена доставили в больницу, однако он умер при оказании помощи. В СКР уточнили, что убийство произошло 21 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи проводят допросы, назначены необходимые экспертизы.

"Принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к убийству", - сказала представитель СКР. 

Главное сегодня
Следственный комитет России
Следственный комитет России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение