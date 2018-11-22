В подмосковном Видном убили бизнесмена и расстреляли его машину

В подмосковном Видном неизвестные убили бизнесмена, расстреляв его машину. Предприниматель был доставлен в больницу, однако умер при оказании помощи.

В подмосковном Видном неизвестные расстреляли машину бизнесмена. Предприниматель умер в больнице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольгу Врадий.

По ее словам, убийство произошло у многоэтажного жилого дома в Видном. Неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль потерпевшего. При осмотре транспортного средства было обнаружено семь сквозных отверстий в дверях с водительской и пассажирской сторон. Потерпевшим оказался индивидуальный предприниматель, проживающий в Видном.

Бизнесмена доставили в больницу, однако он умер при оказании помощи. В СКР уточнили, что убийство произошло 21 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Следователи проводят допросы, назначены необходимые экспертизы.

"Принимаются меры к установлению и розыску лица, причастного к убийству", - сказала представитель СКР.