ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новосибирске маньяк-милиционер вновь получил пожизненный срок

10:48
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Суд в Новосибирске повторно приговорил бывшего милиционера Евгения Чуплинского к пожизненному заключению за убийство 19 женщин. В сентябре Верховный суд отменил прежний приговор из-за процессуальных нарушений.

Новосибирский областной суд во второй раз приговорил к пожизненному сроку бывшего милиционера Евгения Чуплинского за убийство 19 женщин, сообщает областная прокуратура.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он обязан выплатить по миллиону пяти потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

В первый раз Чуплинскому дали пожизненный срок в марте 2018 года. В сентябре Верховный суд России отменил приговор из-за допущенных процессуальных нарушений, но при этом вину с обвиняемого не сняли.

Бывший полицейский Евгений Чуплинский в период с осени 1998 до июня 2005 года убил 19 женщин. По данным следствия, на улицах Новосибирска он знакомился с молодыми женщинами, предлагал им провести совместно время и, при получении согласия, на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал.

Выйти на след обвиняемого удалось лишь спустя 10 лет после последнего убийства. Чуплинский был арестован 23 апреля 2016 года. Сначала он пошел на сделку со следствием, но позже она была расторгнута из-за того, что обвиняемый отказался давать признательные показания. Эксперты признали Чуплинского вменяемым, но склонным к сексуальным расстройствам и садизму.

Читайте также:
Главное сегодня
Наручники
Наручники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение