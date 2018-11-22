В Новосибирске маньяк-милиционер вновь получил пожизненный срок

Суд в Новосибирске повторно приговорил бывшего милиционера Евгения Чуплинского к пожизненному заключению за убийство 19 женщин. В сентябре Верховный суд отменил прежний приговор из-за процессуальных нарушений.

Новосибирский областной суд во второй раз приговорил к пожизненному сроку бывшего милиционера Евгения Чуплинского за убийство 19 женщин, сообщает областная прокуратура.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он обязан выплатить по миллиону пяти потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

В первый раз Чуплинскому дали пожизненный срок в марте 2018 года. В сентябре Верховный суд России отменил приговор из-за допущенных процессуальных нарушений, но при этом вину с обвиняемого не сняли.

Бывший полицейский Евгений Чуплинский в период с осени 1998 до июня 2005 года убил 19 женщин. По данным следствия, на улицах Новосибирска он знакомился с молодыми женщинами, предлагал им провести совместно время и, при получении согласия, на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал.

Выйти на след обвиняемого удалось лишь спустя 10 лет после последнего убийства. Чуплинский был арестован 23 апреля 2016 года. Сначала он пошел на сделку со следствием, но позже она была расторгнута из-за того, что обвиняемый отказался давать признательные показания. Эксперты признали Чуплинского вменяемым, но склонным к сексуальным расстройствам и садизму.