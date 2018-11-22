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МИД уличил США в упорном отрицании применения запрещенных снарядов в Сирии

10:58
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США продолжают отрицать факты применения международной коалицией снарядов с белым фосфором при бомбардировке районов Сирии к востоку от Евфрата. По ее словам, с таким же упорством Вашингтон в апреле утверждал о "якобы имевшем место использовании сирийским правительством химического оружия в Думе".

Вашингтон продолжает отрицать применение снарядов с белым фосфором при бомбардировке районов Сирии к востоку от Евфрата. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

"По информации сирийских средств массовой информации, авиация коалиции в очередной раз при этих атаках использовала снаряды с белым фосфором. Американцы продолжают отрицать это с тем же упорством, с которым в апреле утверждали о якобы имевшем место использовании сирийским правительством химического оружия в Думе", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее телевидение Сирии сообщило о жертвах и раненых среди мирных жителей в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов международной коалиции во главе с США. В ходе атаки самолеты применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор.

О том, что коалиция США применяет снаряды с белым фосфором спикер МИД говорила и раньше. Кроме того, в ноябре агентство SANA сообщило о применении международной коалицией запрещенных кассетных боеприпасов при авиаударах по Хаджину.

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