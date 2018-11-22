В Китае автомобиль въехал в толпу школьников: 5 погибших, 18 раненых

В Китае автомобиль на полной скорости врезался в толпу школьников, переходивших дорогу. Пять человек погибли, 18 получили травмы. Водитель автомобиля задержан.

Пять человек погибли, 18 пострадали при наезде автомобиля на толпу школьников в Китае, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Хулудао провинции Ляонин на северо-востоке страны. Ученики начальных классов переходили дорогу, когда автомобиль Audi вылетел со встречной полосы и на полной скорости врезался в них.

Как уточняет "Газета.Ru", водитель автомобиля задержан. Ведется расследование.