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В Китае автомобиль въехал в толпу школьников: 5 погибших, 18 раненых

11:11
  • четверг
  • 22 ноября 2018

В Китае автомобиль на полной скорости врезался в толпу школьников, переходивших дорогу. Пять человек погибли, 18 получили травмы. Водитель автомобиля задержан.

Пять человек погибли, 18 пострадали при наезде автомобиля на толпу школьников в Китае, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Хулудао провинции Ляонин на северо-востоке страны. Ученики начальных классов переходили дорогу, когда автомобиль Audi вылетел со встречной полосы и на полной скорости врезался в них.

Как уточняет "Газета.Ru", водитель автомобиля задержан. Ведется расследование.

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