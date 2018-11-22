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Завершено строительство 1-й очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму

12:08
  • четверг
  • 22 ноября 2018

В Крыму завершили строительство первой очереди военного аэродрома Бельбек. Объект был сдан досрочно. Длина новой взлетно-посадочной полосы составляет 3450 метров.

Строительство первой очереди военного аэродрома Бельбек завершилось в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Объект был сдан на месяц раньше запланированного срока. В ведомстве отметили, что 22 ноября первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на аэродроме Бельбек.

Длина новой взлетно-посадочной полосы составляет 3450 метров. Она позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, в том числе, тяжелые транспортные самолеты.

На аэродроме, расположенном в 400 метрах от берега Черного моря, построили пять рулежных дорожек, а также семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319.

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