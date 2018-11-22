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Турция может приобрести американские системы Patriot

12:02
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Турция готова приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot, если США предложат хорошие условия сделки. В конце 2019 года Анкара получит первую батарею российских ЗРК С-400.

Турция может приобрести американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, об этом заявил официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на конференции "Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего".

Он отметил, что если Вашингтон предложит хорошие условия сделки, то Анкара согласится на нее.

"У нас большая потребность в таких системах, и, если мы получим хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству, мы его примем. Турция не та страна, которая опирается на единственную альтернативу. И поставки С-400 нужно оценивать с этой точки зрения", - цитирует Калына РИА Новости.

Представитель Эрдогана отметил, что ЗРК нужны Турции только для оборонительных целей.

29 декабря 2017 года между Москвой и Анкарой было подписано кредитное соглашение по поставкам С-400. Документ предусматривает поставку двух батарей ЗРС, которые будет обслуживать турецкий персонал. Первая батарея будет поставлена в Турцию в конце 2019 года.

В Вашингтоне предупредили, что реализация российско-турецкого контракта может повлечь за собой санкции в отношении Анкары.

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