Турция может приобрести американские системы Patriot

Турция готова приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot, если США предложат хорошие условия сделки. В конце 2019 года Анкара получит первую батарею российских ЗРК С-400.

Турция может приобрести американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, об этом заявил официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на конференции "Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего".

Он отметил, что если Вашингтон предложит хорошие условия сделки, то Анкара согласится на нее.

"У нас большая потребность в таких системах, и, если мы получим хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству, мы его примем. Турция не та страна, которая опирается на единственную альтернативу. И поставки С-400 нужно оценивать с этой точки зрения", - цитирует Калына РИА Новости.

Представитель Эрдогана отметил, что ЗРК нужны Турции только для оборонительных целей.

29 декабря 2017 года между Москвой и Анкарой было подписано кредитное соглашение по поставкам С-400. Документ предусматривает поставку двух батарей ЗРС, которые будет обслуживать турецкий персонал. Первая батарея будет поставлена в Турцию в конце 2019 года.

В Вашингтоне предупредили, что реализация российско-турецкого контракта может повлечь за собой санкции в отношении Анкары.