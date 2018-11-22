В МИД назвали нелепыми заявления Норвегии о помехах для GPS во время учений НАТО

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что не получали официальной информации о том, что источники помех для GPS-сигналов во время учений НАТО располагались на российской территории.

Россия не получала официальной информации о том, что источники помех для GPS во время учений НАТО располагались на российской территории. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

Норвежские партнеры при желании могли бы получить компетентные ответы на все интересующие их вопросы. Однако никаких официальных запросов мы не получали", - сказала она.

О вмешательстве России в работу GPS во время натовских учений Trident Juncture минобороны Норвегии заявило 13 ноября. По данным ведомства, глушение сигнала наблюдалось в период между 16 октября и 7 ноября. Ответственность за это норвежская сторона возложила на "российские силы на Кольском полуострове".

"Трудно избавиться от впечатления, что эти нелепые истории потребовались главе норвежского оборонного ведомства для того, чтобы отвлечь внимание общественности от набирающего оборота скандала, например, с новейшим фрегатом ВМС Норвегии, который столкнулся с нефтеналивным танкером и затонул", - заявила Захарова.