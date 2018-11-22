СМИ: врио главы ГРУ назначен вице-адмирал Костюков

Исполняющим обязанности начальника ГУ Генштаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Он может стать первым в истории ГРУ моряком, ставшим начальником управления.

Исполняющим обязанности главы Главного управления Генерального штаба ВС России назначен первый заместитель главы управления вице-адмирал Игорь Костюков, сообщает ТАСС.

Он также является основным кандидатом на должность начальника ГРУ.

"Если он будет назначен, то станет первым в истории ГРУ моряком, ставшим во главе военной разведки", - рассказал источник агентства в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что 21 ноября в возрасте 63-х лет после продолжительной болезни скончался начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Коробов.