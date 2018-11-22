ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ: врио главы ГРУ назначен вице-адмирал Костюков

12:22
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Исполняющим обязанности начальника ГУ Генштаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Он может стать первым в истории ГРУ моряком, ставшим начальником управления.

Исполняющим обязанности главы Главного управления Генерального штаба ВС России назначен первый заместитель главы управления вице-адмирал Игорь Костюков, сообщает ТАСС.

Он также является основным кандидатом на должность начальника ГРУ.

"Если он будет назначен, то станет первым в истории ГРУ моряком, ставшим во главе военной разведки", - рассказал источник агентства в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что 21 ноября в возрасте 63-х лет после продолжительной болезни скончался начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Коробов.

Главное сегодня
Вице-адмирал Игорь Костюков
Вице-адмирал Игорь Костюков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение