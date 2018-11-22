Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2021 года

Накопительная часть пенсии россиян заморожена до 2021 года. Такое решение приняла Госдума. Реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 миллиарда рублей.

Депутаты Госдумы приняли закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Устанавливается обязанность Пенсионного фонда России "учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии". Сейчас такое правило установлено в отношении периода 2014-2020 годов.

В финансово-экономическом обосновании отмечается, что реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 миллиарда рублей.

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина отметила, что это решение - вынужденная мера. По ее словам, продление заморозки пенсионных накоплений "позволит обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы" на предстоящие три года.