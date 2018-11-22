Принц Гарри сбежал от беременной Меган Маркл

Принц Гарри оставил Меган Маркл ради поездки в Замбию. 27 ноября герцог и герцогиня Сассекские должны были отметить годовщину со дня объявления о помолвке, однако дела государственной важности оказались важнее.

Принц Гарри и его беременная жена Меган Маркл не отметят вместе годовщину со дня объявления о помолвке. Как пишут Дни.ру, 27 ноября герцог Сассекский будет находиться в Замбии. В Африку венценосная особа отправится по просьбе Министерства иностранных дел Великобритании. Супруга компанию ему не составит из-за беременности.

Официально о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено 27 ноября 2017 года. 19 мая этого года пара поженилась в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. В прошлом месяце они посетили Австралию, где и было объявлено о беременности герцогини Сассекской.