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Принц Гарри сбежал от беременной Меган Маркл

12:39
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Принц Гарри оставил Меган Маркл ради поездки в Замбию. 27 ноября герцог и герцогиня Сассекские должны были отметить годовщину со дня объявления о помолвке, однако дела государственной важности оказались важнее.

Принц Гарри и его беременная жена Меган Маркл не отметят вместе годовщину со дня объявления о помолвке. Как пишут Дни.ру, 27 ноября герцог Сассекский будет находиться в Замбии. В Африку венценосная особа отправится по просьбе Министерства иностранных дел Великобритании. Супруга компанию ему не составит из-за беременности.

Официально о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено 27 ноября 2017 года. 19 мая этого года пара поженилась в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. В прошлом месяце они посетили Австралию, где и было объявлено о беременности герцогини Сассекской.

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
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