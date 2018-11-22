"Фабрика счастливых людей": в Парке Горького открывается Ледяной город

Столица встречает зиму в ноябре. Уже в четверг вечером в Парке Горького открывается огромный Ледяной город. А скоро любители фигурного катания смогут оценить и ледовые площадки на ВДНХ. Впрочем, зимние развлечения столица готовит не только для желающих покататься на коньках.

Водные процедуры при минусовой температуре - условия для идеального льда. Последняя заливка перед официальным открытием. Всю ночь в Парке Горького шли приготовления главного зимнего объекта. В этом году его декорации напоминают элементы промышленного города. А сам каток прозвали "фабрикой счастливых людей". ​

​"Именно так назвал наш парк Герберт Уэллс - писатель, который приехал сюда в 34-м году и остался в восторге от того, что увидел. Мы ухватились за эту фразу и решили сделать красивую индустриальную декорацию. В этом году у нас на катке появилась 10-метровая труба заводская, у нас в этом году есть фабричные затворки с настоящим живым огнем, с очагом", - рассказал PR - директор Парка Горького Максим Андриянов.

​Ледяной индустриальный город. Из этой 10-метровой трубы будет клубиться искусственный дым. А на льду "фабричный" стиль создает тысяча световых труб, - интерпретация заводского конвейера и одновременно ночная подсветка.

​Много цвета, света и, конечно же, льда. А еще совершенно новое музыкальное сопровождение. В этом году на катке в парке Горького установили собственную радиорубку, так что мелодии для танцев на льду будут выбирать самые известные радиоведущие.

Первая вечеринка на льду - уже в четверг. Сотни пар коньков выставлены по размерам для первых посетителей. ​А на главном катке страны еще идут приготовления. В этом году его разделили на две части, но от этого самый большой каток не стал меньше. Прогуляться на льду можно будет вдоль главных фонтанов или сделать круг почета вокруг знаменитой ракеты "Восток".

"В первый раз за время существования выставки мы заливаем лед вокруг ракеты. Все наши гости смогут, придя на каток, который также называется "Город Ракета", прокатиться в первый раз между павильонами Космос, 57-ым и делать целый круг вокруг ракеты", - сообщила представитель Дирекции ВДНХ Юлия Давыдова.

Две тысячи квадратных метров льда смогут принять до двух тысяч посетителей. Больше льда, больше света и больше декораций. Прозрачные шары, как гигантские новогодние игрушки, разложенные вдоль льда. Их установили на специальных постаментах. Идеальный фон для зимнего селфи. В этом году ВДНХ станет настоящим "городом Зимы". Помимо двух катков, здесь будут работать тюнинговые горки и площадки для кёрлинга. Торжественное открытие запланировано на последний день осени.

​Елена Сахно, Сергей Титов, Мария Никонова, "ТВ Центр".