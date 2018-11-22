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Студенческая олимпиада "Я профессионал" пополнилась "3D" направлением

15:39
  • четверг
  • 22 ноября 2018

В четверг заканчивается регистрация участников всероссийской студенческой олимпиады "Я профессионал". Заявок в этом году на нее поступило почти 70 тысяч. Самые популярные направления, по которым будет проводиться олимпиада - экономика, математика и менеджмент. Но появилось и новое - 3D технологии.

Два часа работы, 100 граммов пластика и стабилизатор ракеты будет готов. В технопарке университета имени Баумана аддитивные технологии применяют на практике. Пятикурсник Эльдар Алекперов учит школьников создавать 3D-модели и печатать их на лазерном принтере, передает "ТВ Центр".

Сегодня так создаются товары народного потребления, спортивные атрибуты, детали в машиностроении. Учёные уверены: скоро на лазерных принтерах можно будет печатать даже сложные армированные объемные конструкции. В этом году направление "Аддитивные технологии" впервые включили в олимпиаду "Я - профессионал".  Его курирует МГТУ имени Баумана, где уже давно готовят специалистов в этой области. Студенты ведут исследования совместно с промышленными предприятиями.

Первый этап олимпиады - заочный - стартует уже 24 ноября. Вероника Кабанцева, как и многие участники, еще не пробовала печатать на 3D-принтере. Пока достаточно изучить теорию. Всего за час предстоит ответить на 100 вопросов.

"Чтобы грамотно изготовить деталь, нужно знать материал, из которого она должна быть изготовлена, технологию изготовления, правильно начертить 3D-модель этой детали", - рассказала она.

Лучших по итогам первого этапа пригласят на зимнюю школу в технопарк Бауманки. Финал состоится в начале марта. Награда за первое место - 300 тысяч рублей, но для многих участников главное - знакомство с потенциальными работодателями. Всего в этом году в олимпиаду "Я - профессионал" включено 54 направления. Её цель - поддержать талантливых студентов  всей страны, помочь им продолжить обучение в ведущем вузе и начать карьеру в крупной компании.

Полина Кастрицкая, Валерия Дзгоева, Сергей Титов, "ТВ Центр".

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Студенческая олимпиада "Я профессионал"
Студенческая олимпиада "Я профессионал"
Студенческая олимпиада "Я профессионал"
Студенческая олимпиада "Я профессионал"
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