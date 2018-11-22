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В Московском зоопарке родился детеныш редкой гориллы

15:43
  • четверг
  • 22 ноября 2018

В Московском зоопарке – пополнение. В семье редких равнинных горилл родился долгожданный детёныш. Уже выяснили, что это девочка, а вот имя для неё пока не придумали: новорожденной всего несколько дней.

В Московском зоопарке появился детеныш редкой равнинной гориллы. Всё время малышка проводит на руках у матери - самки Киры. Та не подпускает к дочери никого даже во время обеда. Но совсем скоро маленькая горилла начнёт самостоятельно исследовать окружающий мир, передает "ТВ Центр".

Равнинные гориллы - на грани исчезновения и занесены в "Красную книгу". В неволе размножаются плохо. Так что появлению редкого детёныша в "Московском зоопарке" радуются все.

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Самка гориллы с детенышем
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