В Московском зоопарке родился детеныш редкой гориллы

В Московском зоопарке – пополнение. В семье редких равнинных горилл родился долгожданный детёныш. Уже выяснили, что это девочка, а вот имя для неё пока не придумали: новорожденной всего несколько дней.

В Московском зоопарке появился детеныш редкой равнинной гориллы. Всё время малышка проводит на руках у матери - самки Киры. Та не подпускает к дочери никого даже во время обеда. Но совсем скоро маленькая горилла начнёт самостоятельно исследовать окружающий мир, передает "ТВ Центр".

Равнинные гориллы - на грани исчезновения и занесены в "Красную книгу". В неволе размножаются плохо. Так что появлению редкого детёныша в "Московском зоопарке" радуются все.