В ГД внесен законопроект о содержании террористов в отдельных тюрьмах

Депутаты предложили содержать осужденных за терроризм в отдельных тюрьмах, чтобы они не могли распространять свою идеологию на других заключенных.

В Госдуму внесен пакет законопроектов о предотвращении распространения экстремистской идеологии в тюрьмах, пишет РИА Новости.

Авторами документов стали первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и другие парламентарии.

Согласно первому законопроекту, предлагается содержать осужденных за терроризм в отдельных тюрьмах, чтобы те не могли распространять идеологию на других заключенных.

"Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций", - объяснили парламентарии.

Во втором законопроекте речь идет о наделении сотрудников ФСИН полномочиями переводить вербовщиков в другие исправительные учреждения того же типа.

Третий законопроект предлагает применять по отношению к осужденным за терроризм порядок зачет времени содержания под стражей в срок лишения свободы — из расчета один день за один день.