Экс-премьер Украины стал ее представителем в контактной группе по Донбассу

Генерал армии Украины Евгений Марчук назначен представителем страны в Трехсторонней контактной группе. Такое решение принял украинский лидер Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем страны в Трехсторонней контактной группе. Об этом написала в своем Facebook первый вице-спикер Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Евгений Кириллович все эти тяжелые годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - отметила Геращенко.

Ранее Марчук был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней группы. На этом посту он сменил бывшего президента страны Леонида Кучму, после которого, временно после Украину на переговорах представлял Руслан Демченко.

Евгений Марчук является генералом украинской армии, кандидатом юридических наук. Он был шестым премьер-министром Украины с марта 1995 по май 1996 года.