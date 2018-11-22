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Посол в Нидерландах заявил об игнорировании данных России по катастрофе MH17

13:30
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что международные следователи не реагируют на переданные им данные по крушению малайзийского Boeing в Донбассе.

Международные следователи не реагируют на переданные Россией данные по крушению Boeing 777 малайзийских авиалиний под Донецком. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на российского посла в Нидерландах Александра Шульгина. 

"Нет никакой реакции со стороны совместной следственной группы на переданные Россией почти два года назад необработанные радарные данные об обстановке в районе крушения", - сказал он.

Кроме того, по словам дипломата, следственная группа никак не отреагировала на брифинг Минобороны России, где были представлены данные о происхождении ракеты, сбившей самолет.

Шульгин подчеркнул, что российская сторона в первую очередь заинтересована в том, чтобы пролить свет на обстоятельства крушения MH17. Дипломат отметил, что Россия сотрудничает с голландской прокуратурой и надзорное ведомство Нидерландов была довольна уровнем взаимодействия с российскими коллегами. Однако то, что предоставленная российской стороной информация остается невостребованной вызывает недоумение.   

Самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший из Нидерландов в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Инцидент расследует международная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. По их данным, самолет был сбит ракетой "земля-воздух", состоявшей на вооружении в российских войсках.

Россия отказалась признавать выводы международных следователей. В российском Минобороны заявили, что лайнер был сбит украинскими военными.

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