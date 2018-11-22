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В Москву в конце ноября придут 12-градусные морозы

13:36
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Гидрометцентр России предупредил о приходе 12-градусных морозов в Московский регион в начале следующей недели. Значения средней суточной температуры воздуха отстанут от нормы на два-три градуса.

В начале следующей недели столбики термометров в Москве опустятся до минус 12 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

При этом, снег до конца текущей недели почти не выпадет. С 22 ноября на дорогах будут условия для образования гололедицы. Порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Такие условия будут наблюдаться до 25 ноября.

С вечера воскресенья и в начале новой недели в столичном регионе будет властвовать северный циклон. При этом, много снега он также не принесет.

26 ноября прогнозируется небольшой снег, в ночь на 27 ноября ожидается температура от минус девяти до минус четырех градусов. Днем будет от минус шести до минус одного 1 градуса. Во вторник, местами с небольшим снегом, а ночью похолодает до минус 12-7 градусов. Днем будет минус 8-3 градуса. В целом в начале новой недели значения средней суточной температуры воздуха отстанут от нормы на два-три градуса.

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