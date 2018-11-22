ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ГИБДД Уфы оправдались за равнодушие к умершему посетителю. Видео

14:47
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Регистрационный отдел ГИБДД Уфы, где в очереди умер мужчина, а его тело долгое время пролежало на полу, не прекратил работу, поскольку остальные посетители записались через портал Госулуг на определенное время. При этом на видео очевидцев видно, что люди вынуждены перешагивать через труп, чтобы подать документы в окошко.

В регистрационном отделе ГИБДД Уфы скончался пожилой мужчина. Видео, снятое очевидцами, появилось в интернете, сообщает TVC.RU.

На записи видно, что тело мужчины, накрытое голубой тканью, лежит на полу посреди помещения. При этом работу окон для приема документов не остановили — люди, стоявшие в очереди, были вынуждены перешагивать через труп, чтобы попасть к ним. Кроме того, рядом с телом играют двое маленьких детей.

На инцидент уже отреагировали в ГИБДД Башкирии, пишет РИА Новости. Там заявили, что работу отдела не остановили, поскольку посетители записались через портал госуслуг на ограниченное время. По словам представителей ведомства, сотрудники действовали по инструкции: оградили мужчину от толпы, когда ему стало плохо, и попытались оказать первую медицинскую помощь, а затем ждали приезда следователей.

По данным СМИ, умерший при жизни страдал сердечным заболеванием, недавно перенес операцию. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Главное сегодня
Погибший посетитель в ГИБДД
Погибший посетитель в ГИБДД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение