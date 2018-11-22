В ГИБДД Уфы оправдались за равнодушие к умершему посетителю. Видео

Регистрационный отдел ГИБДД Уфы, где в очереди умер мужчина, а его тело долгое время пролежало на полу, не прекратил работу, поскольку остальные посетители записались через портал Госулуг на определенное время. При этом на видео очевидцев видно, что люди вынуждены перешагивать через труп, чтобы подать документы в окошко.

В регистрационном отделе ГИБДД Уфы скончался пожилой мужчина. Видео, снятое очевидцами, появилось в интернете, сообщает TVC.RU.

На записи видно, что тело мужчины, накрытое голубой тканью, лежит на полу посреди помещения. При этом работу окон для приема документов не остановили — люди, стоявшие в очереди, были вынуждены перешагивать через труп, чтобы попасть к ним. Кроме того, рядом с телом играют двое маленьких детей.

На инцидент уже отреагировали в ГИБДД Башкирии, пишет РИА Новости. Там заявили, что работу отдела не остановили, поскольку посетители записались через портал госуслуг на ограниченное время. По словам представителей ведомства, сотрудники действовали по инструкции: оградили мужчину от толпы, когда ему стало плохо, и попытались оказать первую медицинскую помощь, а затем ждали приезда следователей.

По данным СМИ, умерший при жизни страдал сердечным заболеванием, недавно перенес операцию. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.