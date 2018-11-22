Рабочий погиб на стройке ТРЦ в новой Москве

В новой Москве один рабочий погиб, двое пострадали из-за обрушения конструкций при строительстве торгового центра "Саларис". Следственный комитет начал проверку.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего на стройке в Новой Москве, сообщает "Интерфакс".
Также известно о двух пострадавших. В настоящее время они находятся в больнице. Их жизни ничто не угрожает.
По данным источника агентства, ЧП произошло во время ремонта теплового оборудования – обрушились трубы на третьем этаже ТЦ "Саларис".
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