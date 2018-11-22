Рабочий погиб на стройке ТРЦ в новой Москве

В новой Москве один рабочий погиб, двое пострадали из-за обрушения конструкций при строительстве торгового центра "Саларис". Следственный комитет начал проверку.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего на стройке в Новой Москве, сообщает "Интерфакс".

Также известно о двух пострадавших. В настоящее время они находятся в больнице. Их жизни ничто не угрожает.

По данным источника агентства, ЧП произошло во время ремонта теплового оборудования – обрушились трубы на третьем этаже ТЦ "Саларис".