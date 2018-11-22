Путин посетил военный технополис "Эра" в Анапе

Владимир Путин прибыл в Анапу, где в четверг проведёт итоговое, четвёртое за неделю, совещание с руководством Минобороны и ОПК. Главная тема - реализация госпрограммы строительства военных объектов.

Президент России прибыл в Анапу для проведения заключительного совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Перед началом совещания Владимир Путин посетил инновационный технополис "Эра". Его создали по указу президента. Сотрудники комплекса занимаются разработкой передовых проектов и внедрением новейших технологий в оборонной сфере.

На базе технополиса располагаются около 40 предприятий, среди которых знаменитые концерны "Калашников" и "Сухой". Также в комплексе "Эра" работают команды учёных, которые реализуют проекты в области робототехники, информационных систем и биоинженерии. В том числе проводят исследования генома человека.