Путин призвал ОПК экономить за счет производства "умного" вооружения

Президент России Владимир Путин на совещании с Военно-промышленным комплексом призвал к экономии. Глава государства поручил производить "умные" ракеты и боеприпасы, а также определить необходимое количество вооружения и сократить циклы их производства.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости экономии при производстве ракет и боеприпасов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы государства на совещании с ВПК.

Президент призвал развивать возможности предприятий ОПК, производящих ракеты и боеприпасы. По словам Путина, необходимо совершенствовать организацию производства для выпуска высококачественной продукции. Кроме того, эта продукция должна быть высокотехнологичной.

"Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений и, потом, на что обращаю внимание - существенным образом экономят финансовые средства", - заявил глава государства.