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СМИ рассказали, почему сбитый самолетом мужчина оказался на ВПП в "Шереметьево"

14:53
  • четверг
  • 22 ноября 2018

25-летний армянин, которого 21 ноября сбил Boeing 737 в аэропорту "Шереметьево", вероятно, заблудился на летном поле при попытке нелегально попасть на территорию России и угодил под шасси.

Гражданин Армении, которого накануне насмерть сбил самолет в аэропорту "Шереметьево", предположительно, хотел нелегально попасть на территорию России, но заблудился и угодил под шасси самолета, сообщает "Интерфакс".

Источник агентства рассказал, что мужчина не хотел возвращаться в Армению и всеми путями стремился избежать встречи с российскими пограничниками. Он намеревался добраться до границы летного поля и проникнуть в Россию, но заблудился и попал на взлетно-посадочную полосу.

"Не зная схемы летного поля, на большом аэродроме с несколькими взлетными полосами в условиях ночи сориентироваться практически невозможно. Погибший заблудился, а попав на взлетную полосу, где один за одним взлетают самолеты, был дезоринтирован и в панике стал метаться по ней, оказавшись под шасси взлетающего самолета", - рассказал собеседник агентства.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту гибели 25-летнего гражданина Армении Альберта Епремяна в аэропорту "Шереметьево". По данным следствия, мужчину депортировали из Испании на родину с пересадкой в Москве. В столичном аэропорту после прохождения процедуры регистрации на рейс до Еревана Епремян проследовал на посадку в самолет. Однако в перронный автобус он не сел, а направился на территорию ВПП, где его сбил совершавший разгон самолет Boeing 737.

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