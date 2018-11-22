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Верующим таксистам помогут в Мосгордуме

14:47
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Глава комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций назвал незаконным, бессмысленным и странным запрет на хранение в автомобилях "Яндекс.Такси" икон. Антон Палеев недоумевает, зачем запрещать иконки в машине, если "они помогают водителю".

В Мосгордуме назвали странным запрет на хранение водителями автомобилей бизнес- и премиум-класса сервиса "Яндекс.Такси". Как заявил председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев, такое ограничение — незаконно и бессмысленно.

"А если машина освещена, водителю необходимо несколько раз в день останавливаться для молитвы, или ему небольшие иконки в машине помогают, не понимаю, зачем это запрещать? Когда людям разрешили, а через некоторое время просят убрать, это выглядит некрасиво, несолидно?", - сказал он агентству "Москва".

Палеев заверил, что будет защищать таксистов, чьи права ущемлены этим запретом, если они к нему обратятся. Он призвал сервис публично объяснить свое решение.

Накануне стало известно, что "Яндекс.Такси" запретил водителям автомобилей бизнес- и премиум-класса хранить в машине сигареты, игрушки, четки и иконы. В сервисе объяснили, что такое ограничение введено по просьбе пассажиров. При этом в остальных тарифах, в том числе "Эконом", подобных запретов нет.

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