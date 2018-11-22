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Эрдоган отказался от встречи с наследным принцем Саудовской Аравии

15:08
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет проводить переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 в Аргентине.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет проводить встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

По данным ТАСС, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что проведение подобной встречи не исключено, и что в настоящее время возможность проведения переговоров изучается. 

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. На полях мероприятия планируется, в частности, встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
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