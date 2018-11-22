ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал предположительную дату пресс-конференции Путина

15:14
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию, согласно которой большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина может пройти 20 декабря. По его словам, такая дата не исключена.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина может пройти 20 декабря. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Я не исключаю этого. Когда придет время, мы сообщим", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента отметил, что большая пресс-конференция президента России может состояться 20 декабря. В связи с этим депутаты договорились о проведении последнего пленарного заседания осенней сессии за день до этого, хотя ранее заключительное заседание планировалось именно на 20-е число.

"Мы видим из СМИ, и вчера задавались такие вопросы, возможно, будет пресс-конференция президента. Когда такие происходят знаковые события в жизни страны, как правило, все политики у телевизоров, поэтому мы понимаем, что депутаты будут разрываться между залом пленарных заседаний и телевизором", - сказал Володин.

В связи с этим он призвал выстроить работу таким образом, чтобы депутаты "и законы рассмотреть успели, и посмотреть пресс-конференцию".

О том, что пресс-конференция Путина может состояться 20 декабря, ранее сообщил РБК.

В 2017 году пресс-конференция главы государства состоялась 14 декабря.

Главное сегодня
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение