Песков назвал предположительную дату пресс-конференции Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию, согласно которой большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина может пройти 20 декабря. По его словам, такая дата не исключена.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина может пройти 20 декабря. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Я не исключаю этого. Когда придет время, мы сообщим", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента отметил, что большая пресс-конференция президента России может состояться 20 декабря. В связи с этим депутаты договорились о проведении последнего пленарного заседания осенней сессии за день до этого, хотя ранее заключительное заседание планировалось именно на 20-е число.

"Мы видим из СМИ, и вчера задавались такие вопросы, возможно, будет пресс-конференция президента. Когда такие происходят знаковые события в жизни страны, как правило, все политики у телевизоров, поэтому мы понимаем, что депутаты будут разрываться между залом пленарных заседаний и телевизором", - сказал Володин.

В связи с этим он призвал выстроить работу таким образом, чтобы депутаты "и законы рассмотреть успели, и посмотреть пресс-конференцию".

О том, что пресс-конференция Путина может состояться 20 декабря, ранее сообщил РБК.

В 2017 году пресс-конференция главы государства состоялась 14 декабря.