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Генпрокуратура пригрозила главе Росрыболовства за отлов косаток для Китая

15:33
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Надзорное ведомство выявило грубые нарушения Росрыболовством законов о передаче прав на животных в другие страны. Если нарушения продолжатся, руководителя Росрыболовства могут привлечь к ответственности.

Генпрокуратура России направила главе Росрыболовства Илье Шестакову предостережение в связи с планами добычи морских млекопитающих для последующей их продажи компаниям из Китая. Об этом, как передает "Интерфакс", в четверг рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По словам Куренного, основанием для этого стали результаты проведенной проверки публикаций в СМИ, а также обращений экологов о планируемом вывозе за пределы страны морских животных, добытых по разрешениям органов Росрыболовства в 2018 году "в культурно-просветительских целях".

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что российские законы запрещают передачу прав на животных другим лицам, не осуществлявшим их вылов, а также запрещают использование таких животных в коммерческой деятельности за пределами России.

Куренной отметил, что в этом году на основании выданных Амурским территориальным управлением Росрыболовства уже добыто 12 косаток и 90 особей белух. "В настоящее время хозяйствующими субъектами в целях реализации животных контрагентам поданы заявления в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования о получении разрешений на отправку их в Китай", - добавил он.

По его словам, противоправные действия имеют длительный характер (аналогичные приказы ведомства можно отследить до 2012 года) и могут быть продолжены в будущем. В связи с этим Шестакову и направлено предостережение, в котором также разъясняется, что в случае нарушений требований будет поднят вопрос о привлечении его к ответственности.

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