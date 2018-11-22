"Будет интересно": Путин в пятницу проведет в Крыму заседание Госсовета

Владимир Путин в пятницу обсудит с главами российских регионов исполнение майского указа президента. Как сообщил Дмитрий Песков, формат общения будет "весьма интересным".

Владимир Путин в пятницу посетит Крым. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в Ялте президент проведет расширенное заседание президиума Госсовета по исполнению майского указа. В совещании примут участие руководители российских регионов.

Песков отметил, что исполнение майского указа президент регулярно обсуждает с правительством, однако предметного разговора с главами субъектов Федерации еще не было.

"Формат обещает быть весьма интересным", - приводит его слова агентство ТАСС.

В пресс-службе Кремля отметили, что общение президента с руководителями регионов будет неформальным.

"В ходе обсуждения участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач", - говорится в сообщении.