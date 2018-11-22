ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд в Москве заочно арестовал 9 сирийцев по делу об убийстве пилота Пешкова

15:53
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Басманный суд Москвы заочно арестовал девятерых граждан Сирии, обвиняемых в убийстве российского пилота Олега Пешкова в 2015 году. Все они объявлены следствием в международный розыск.

Басманный суд заочно арестовал девять сирийцев, обвиняемых в убийстве российского пилота Олега Пешкова. Они объявлены в международный розыск, передает РИА Новости.

Санкция суда на арест выдана в отношении Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля.

"Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента их экстрадиции, либо с момента их задержания на территории России", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Олег Пешков погиб в Сирии в ноябре 2015 года. Самолет Су-24, командиром которого он был, сбил турецкий F-16 в небе над Сирией. Пешков успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Погибшему летчику посмертно присвоили звание Героя России.

Штурмана Константина Мурахтина удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. При проведении операции по эвакуации летчиков Су-24 погиб морпех-контрактник Александр Позынич.

Читайте также:
Новости по теме
Портрет и описание подвига Олега Пешкова на стене в суворовском училище
Портрет и описание подвига Олега Пешкова на стене в суворовском училище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение