Суд в Москве заочно арестовал 9 сирийцев по делу об убийстве пилота Пешкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал девятерых граждан Сирии, обвиняемых в убийстве российского пилота Олега Пешкова в 2015 году. Все они объявлены следствием в международный розыск.

Басманный суд заочно арестовал девять сирийцев, обвиняемых в убийстве российского пилота Олега Пешкова. Они объявлены в международный розыск, передает РИА Новости.

Санкция суда на арест выдана в отношении Мусы Арафата Халиля Манли, Мусы Али Халиля Манли, Башара Мухаммада Манли, Валида Мухаммада Манли, Рами Исмата Сулака, Тарека Наураса Сохты, Амера Иззата Сохты, Джумы Шрейбы и Абдаллы Мохаммеда Джаляля.

"Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента их экстрадиции, либо с момента их задержания на территории России", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Олег Пешков погиб в Сирии в ноябре 2015 года. Самолет Су-24, командиром которого он был, сбил турецкий F-16 в небе над Сирией. Пешков успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Погибшему летчику посмертно присвоили звание Героя России.

Штурмана Константина Мурахтина удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. При проведении операции по эвакуации летчиков Су-24 погиб морпех-контрактник Александр Позынич.