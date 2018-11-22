Пьяный инкассатор напал на полицейского в метро

На станции "Нагорная" московского метро полицейский задержал мужчину, который нанес ему побои. Задержанный оказался водителем-инкассатором из Владимира.

Полицейский задержал в метро мужчину, который нанес ему побои на станции "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел вечером 20 ноября в вагоне метро. Находившийся на службе сержант полиции заметил нетрезвого мужчину, который громко и нецензурно выражался и не реагировал на замечания. Когда сотрудник правоохранительных органов поп

Как пояснил собеседник агентства, вечером 20 ноября в вагоне электропоезда на станции «Нагорная» находившийся на службе сержант полиции увидел нетрезвого мужчину, который нецензурно выражался и не реагировал на замечания. При попытке воздействия на нарушителя, дебошир нанес сотруднику правоохранительных органов не менее пяти ударов по голове. Полицейский получил ушибы головы и лица, однако смог задержать правонарушителя.

"Им оказался 36-летний приезжий из Владимира, работающий водителем-инкассатором", - уточнил источник.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.