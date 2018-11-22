Все пострадавшие при стрельбе в Керчи выписаны из больниц Крыма

Все пострадавшие в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже выписаны из больниц Крыма. Несколько пострадавших до сих пор проходят лечение в Москве и Краснодаре.

Из крымских больниц выписаны все пострадавшие в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, пишет ТАСС.

Тем не менее, несколько пострадавших до сих пор остаются в больницах Москвы и Краснодара.

17 октября студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном заведении. Погиб 21 человек, в том числе 16 студентов и 5 работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.