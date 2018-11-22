ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Все пострадавшие при стрельбе в Керчи выписаны из больниц Крыма

15:46
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Все пострадавшие в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже выписаны из больниц Крыма. Несколько пострадавших до сих пор проходят лечение в Москве и Краснодаре.

Из крымских больниц выписаны все пострадавшие в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, пишет ТАСС.

Тем не менее, несколько пострадавших до сих пор остаются в больницах Москвы и Краснодара.

17 октября студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном заведении. Погиб 21 человек, в том числе 16 студентов и 5 работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Читайте также:
Новости по теме
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение