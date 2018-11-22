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МОК не позволит Зубкову оставить золотые медали Олимпиады в Сочи

15:55
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Международный олимпийский комитет потребует от Зубкова вернуть золотые медали, несмотря на вердикт Мосгорсуда, который разрешил именитому бобслеисту проигнорировать решения CAS.

Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время потребует от президента Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали, которые он получил на Олимпийских играх в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

"Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали", - подчеркнули в организации.

Комиссия МОК ранее признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты с Олимпиады-2014, на которой он завоевал два золота. Спортсмена также пожизненно отстранили от участия в Играх. CAS позже заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к Играм в Пхенчхане. При этом результаты Зубкова на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы.

Россиянин не согласился с обвинениями в употреблении допинга и подал заявление в Мосгорсуд, потребовав сохранить его медали и статус олимпийского чемпиона. В среду, 21 ноября, суд вынес свой вердикт, разрешив Зубкову оставить себе золотые медали и не исполнять решение Спортивного арбитражного суда.

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Международный олимпийский комитет (МОК)
Международный олимпийский комитет (МОК)
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