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Военнослужащие научных рот разволновались при виде Путина. Видео

16:26
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Владимир Путин пообщался в Анапе с военнослужащими научных рот в технополисе "Эра". При виде президента ребята потеряли дар речи и едва не забыли отдать ему подарок, который вручили.

Владимир Путин в четверг посетил в Анапе военный технополис "Эра". Там глава государства ознакомился с научными разработками в области медицины, а также осмотрел образовательные и жилые корпуса, передает TVC.RU.

В интерактивном читальном зале Путину показали возможности хранилища. Военнослужащие научных рот при виде президента заметно разволновались. Так, рядовой Александр Орел, докладывавший главе государства о возможностях библиотеки, несколько раз запинался и не мог выговорить некоторые слова, в том числе "главнокомандующий".

"Не волнуйся, мы никуда не спешим. Спокойнее", - с улыбкой сказал ему Владимир Путин.

Другой оператор не сразу смог ответить на вопрос президента о том, как его зовут, а затем ошибся в ударении в слове "обеспечение". Глава государства с улыбкой поправил молодого человека. После осмотра ребята едва не забыли отдать Путину подарок, который несколькими минутами ранее ему вручили.

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Владимир Путин посетил Военный инновационный технополис "Эра"
Владимир Путин посетил Военный инновационный технополис "Эра"
Владимир Путин посетил Военный инновационный технополис "Эра"
Владимир Путин посетил Военный инновационный технополис "Эра"
Владимир Путин посетил Военный инновационный технополис "Эра"
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