Военнослужащие научных рот разволновались при виде Путина. Видео

Владимир Путин пообщался в Анапе с военнослужащими научных рот в технополисе "Эра". При виде президента ребята потеряли дар речи и едва не забыли отдать ему подарок, который вручили.

Владимир Путин в четверг посетил в Анапе военный технополис "Эра". Там глава государства ознакомился с научными разработками в области медицины, а также осмотрел образовательные и жилые корпуса, передает TVC.RU.

В интерактивном читальном зале Путину показали возможности хранилища. Военнослужащие научных рот при виде президента заметно разволновались. Так, рядовой Александр Орел, докладывавший главе государства о возможностях библиотеки, несколько раз запинался и не мог выговорить некоторые слова, в том числе "главнокомандующий".

"Не волнуйся, мы никуда не спешим. Спокойнее", - с улыбкой сказал ему Владимир Путин.

Другой оператор не сразу смог ответить на вопрос президента о том, как его зовут, а затем ошибся в ударении в слове "обеспечение". Глава государства с улыбкой поправил молодого человека. После осмотра ребята едва не забыли отдать Путину подарок, который несколькими минутами ранее ему вручили.