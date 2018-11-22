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СК завел уголовное дело после обрушения моста под Воронежем

16:16
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Воронежские следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после обвала моста над рекой Савала. Трое пострадавших в результате инцидента - в тяжелом состоянии.

Управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело после обрушения моста над рекой Савала в Терновском районе, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СК, в момент обрушения на мосту находились два КамАЗа и бригада дорожных рабочих организации "Мостострой" из Тамбова. Травмы получили два водителя транспортных средств и четверо сотрудников строительной фирмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"По результатам доследственной проверки сообщения об обрушении автомобильного  моста в селе Братки Терновского района Воронежской области возбуждено уголовное  дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении  строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей происшествия, а также изымают техническую и служебную документацию, в том числе в организации, проводившей ремонтные работы.

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