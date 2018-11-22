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СМИ узнали о скорой отставке Мутко с поста главы РФС

16:28
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Как ожидается, вице-премьер объявит о своем уходе с поста главы РФС на ближайшем заседании исполкома 6 декабря. Между тем стали известны имена основных кандидатов на его место.

Вице-премьер Виталий Мутко в скором времени покинет пост президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники. Как ожидается, о своем уходе Мутко объявит на ближайшем заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря.

Основными кандидатами на место Мутко портал называет председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова и генерального директора оргкомитета "Россия 2018" Алексея Сорокина.

Информацию о грядущей отставке Мутко подтвердил и источник РБК, близкий к руководству РФС. По его словам, повестка заседания станет известна в течение ближайших нескольких дней. "Ждем 6 декабря, ждем решения", - сказал другой источник в окружении Мутко. В аппарате вице-премьера комментировать данную информацию отказались.

Портал также называет еще несколько возможных кандидатур на пост главы организации. Среди них - депутат Госдумы, заслуженный тренер России Валерий Газзаев, а также исполняющий обязанности главы футбольного союза, гендиректор РФС Александр Алаев.

Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза в конце декабря 2017 года после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне пожизненно отстранил его от участия в Олимпиадах из-за допингового скандала. Сам Мутко тогда утверждал, что обвинения в адрес российских спортсменов - это политизированные нападки.

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