Прокуратура нашла в Госфильмофонде нарушения на 327 млн рублей

Прокуроры нашли нарушения при расходовании Госфильмофондом 327 миллионов рублей. Возбуждено два уголовных дела: о мошенничестве и халатности. Уголовное дело в отношении Госфильмофонда касается предыдущего руководства, сообщили в пресс-службе организации.

Прокуратура провела проверку в Госфильмофонде и выявила нарушения при расходовании 327 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

Большая часть денег – 325 миллионов рублей – была направлена фондом на проведение капремонта кинотеатра "Россия" в Саранске, не входящего в имущественный комплекс учреждения. Кроме того, подрядчику были выплачены девять миллионов рублей за невыполненные работы.

Как рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, должностные лица Госфильмофонда также приняли невыполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений фонда на общую сумму два миллиона рублей.

Возбуждено два уголовных дела. Первое – о мошенничестве в отношении должностных лиц подрядных организаций. Второе - о халатности в отношении чиновников Госфильмофонда.

В пресс-службе Госфильмофонда пояснили, что выявленные нарушения были совершены, когда организацию возглавлял Николай Бордачев. Дело против должностных лиц Госфильмофонда было возбуждено еще в январе, сообщили в пресс-службе, и нового с тех пор не заводилось.

В настоящее время врио гендиректора "Госфильмофонда" является Сергей Алексеев. Предыдущий глава организации Вячеслав Тельнов в начале ноября был назначен на пост исполнительного директора Фонда кино. Тельнов возглавил "Госфильмофонд" в январе 2018 года.