Сенатор внес в Госдуму законопроект о смягчении муниципального фильтра

Владимир Лукин предложил значительно сократить число муниципальных депутатов, поддержкой которых кандидат должен заручиться, чтобы успешно зарегистрироваться на выборах.

Член Совета Федерации Владимир Лукин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о смягчении муниципального фильтра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента. По мнению сенатора, действующие правила затрудняют доступ к выборам для "вполне рациональных" оппозиционных кандидатов.

Сейчас выдвижение кандидата политической партией и выдвижение самовыдвиженца должны поддержать от 5 до 10 процентов муниципальных депутатов соответственно. При этом кандидат должен быть поддержан депутатами в трех четвертях муниципальных районов и городских округов субъекта, что зачастую оказывается невыполнимой задачей.

Лукин предлагает смягчить пункт про 5-10 процентов депутатов, сократив это значение до 1-3 процентов. Кроме того, законопроект предполагает сокращение с трех четвертых до половины муниципальных районов и городских округов субъекта, в которых должен быть поддержан кандидат.

По словам члена Совфеда, опыт проведения избирательных кампаний по выборам глав субъектов в 2017 и 2018 годах продемонстрировал необходимость внесения соответствующих изменений. Он также отметил, что запрос на изменения поддерживается "как руководством страны и Центральной избирательной комиссией, так и широкими слоями избирателей".

"Введение некоторое время назад этой нормы в избирательное законодательство способствовало укреплению стабильности избирательного процесса. Но вместе с тем оно сильно затруднило возможности выдвижения вполне рациональным оппозиционным кандидатам", - подчеркнул Лукин.

За внесение изменений в муниципальный фильтр неоднократно выступала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она подчеркивала, что процесс регистрации кандидатов "не должен зависеть от великодушия партии, находящейся у власти". " Не надо уповать на политическую благотворительность "Единой России". Должны быть равные стартовые условия, почему мы и ведем сегодня разговор о видоизменении муниципального фильтра", - заявила она в конце октября.

В то же время президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы страны, заступился за действующие нормы. "Опыт последних наших выборов и в Приморье, и в Хакасии, и во Владимирской области, где губернаторы, несмотря на наличие фильтров, претендовали на то, чтобы переизбраться, и не смогли этого сделать. Значит, фильтры не являются уж таким строгим ограничением волеизъявления граждан", - сказал глава государства.

В начале ноября "Интерфакс", ссылаясь на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что Кремль не собирается отменять или модернизировать муниципальный фильтр, а также проводить какие-либо другие кардинальные изменения избирательной системы.

"Вопрос о кардинальных изменениях избирательного законодательства в повестке дня администрации президента не стоит. Там не видят необходимости в отмене или модернизации муниципального фильтра, а также возвращении в избирательные бюллетени графы против всех", - подчеркнул источник.