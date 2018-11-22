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Стали известны подробности повреждений на "Адмирале Кузнецове"

17:31
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Более 50 повреждений получил авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в результате инцидента с плавучим доком, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Ущерб от происшествия оценили в 70 миллионов рублей.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил 52 повреждения в результате инцидента с плавучим доком. Об этом сообщили в четверг в Объединенной судостроительной корпорации. Устранение этих повреждений оценили в 70 миллионов рублей.

"В рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений", - заявил глава ОСК Алексей Рахманов, пишет ТАСС.

Он заверил, что завершение ремонта крейсера намечено на конец 2020 года. Флоту авианосец передадут еще через полгода после окончания испытаний.

Плавучий док ПД-50 затонул в ночь на 30 октября во время выхода из него "Адмирала Кузнецова". Пострадали четыре человека, один пропал без вести. 18 ноября один из пострадавших скончался.

При этом упавший кран дока повредил корпус крейсера. В Объединенной судостроительной корпорации неоднократно заявляли, что восстановление повреждений на скажется на сроках ремонта корабля.

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