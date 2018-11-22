Новая "Эра": Путину показали военный технополис в Анапе

В Анапе Владимир Путин провел итоговое совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК. На повестке - вопросы реализации госпрограммы вооружения, в частности, капитального строительства объектов военной инфраструктуры. Перед началом совещания президент совместно с министром обороны осмотрел военно-инновационный технополис "Эра" и ознакомился с последними научными разработками в области медицины.

Научный город на берегу Черного моря внешне больше похож на пятизвездочный отель: комфортабельная гостиница для проживания сотрудников, бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс. Есть даже собственный крытый каток. И, конечно, самые современные научные лаборатории. В конце февраля президенту показали макет военного технополиса "Эра". Теперь продемонстрировали все в натуральную величину.

Восемь приоритетных направлений научной работы: роботехника, информационная безопасность, нанотехнологии, биотехнологии, информатика, it-системы. И хотя технополис военный, он тесно сотрудничает с ведущими российскими центрами, как исследовательскими, так и прикладными, где идеи ученых воплощаются.

В лабораториях "Эры" молодые, талантливые военные разрабатывают биотопливо, использование которого не требует специальных доработок двигателей. Или, например, создают современные протезы и новейшие лекарства. Всё, что необходимо людям в обычной, гражданской жизни. Владимир Путин попросил представителей российской науки обратить особое внимание на технополис "Эра" и его производственные мощности.

"Оборонные и гражданские технологии идут в притирку друг к другу. Переплетаются часто, обогащают друг друга. Так что какие-то формальные разделительные отраслевые линии тут часто являются очень условными", - заявил Владимир Путин.

Эти слова Владимир Путин произнес уже во время совещания в стенах технополиса, которое завершило очередной цикл встреч представителей Минобороны, ОПК и науки, где рассматривали вопросы по развитию обороноспособности страны. Президент дал очередные указания. Они, в частности, касаются разработки, производства и хранения боеприпасов и ракет.

"В отечественном ОПК боеприпасная отрасль выпускает самое большое по объему и номенклатуре количество продукции. И она должна быть современной, высокого качества. Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения", - сказал президент.

В технополисе "Эра" — более 600 научных приборов, в большинстве своём российской разработки и российского же производства. Но чтобы в перспективе, как того требует президент, все получалось, немаловажная роль должна отводиться людям. Кадры - это главное.

Офицеры объясняют президенту, что пристально наблюдают за студентами различных вузов, начиная с третьего курса: как учится, какие научные работы проводит. И либо сами приглашают на службу, либо берут по конкурсу добровольцев, которых тоже немало.

"Они делают заявки сами, кто бы хотел служить в научной роте и дальше проходят конкурс. По конкурсу отбираются те, кто уже имел определенные наработки, имеет статьи, имеет навык научной работы", - объясняет министр обороны Сергей Шойгу.

Молодые ученые в погонах немного стеснялись общества верховного главнокомандующего. Но, как полагается военным, были смелыми и прямолинейными.

"Товарищ верховный главнокомандующий, разрешите вас попросить оставить напутственные слова для будущих поколений молодых ученых в погонах на общей фотографии", - попросили ребята.

Отказать Владимир Путин конечно не мог. "Служите отечеству. Это особое счастье и честь. Желаю удачи", - написал президент. На полную мощность технополис "Эра" заработает к концу следующего года, когда закончится подбор персонала, наладятся и окрепнут внешние связи как с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, так и с гражданскими научными центрами.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".