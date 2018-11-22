Древнее поселение "подвинуло" железную дорогу к Крымскому мосту. Видео

Новая бесценная археологическая находка, которую подарило строительство Крымского моста, — под Керчью обнаружены развалины усадьбы примерно V века до нашей эры, уникальной в своём роде. Первое, что отмечают специалисты, - это размеры. Столь крупных памятников античного зодчества не найти во всём Причерноморье. Эти и другие признаки указывают, что владение могло принадлежать исключительно богатому человеку, возможно, даже правителю.

Стены идеально ровные даже спустя тысячелетия. С высоты птичьего полета хорошо виден единый фундамент. На нем располагались 40 помещений и 9 дворов. Общая площадь раскопок - 5 тысяч квадратных метров. Ничего подобного в районе Причерноморья ранее еще не находили, передает "ТВ Центр".

Это не поселение, а большая усадьба. Снаружи были глухие стены – внутри жилые и хозяйственные постройки. В западной части – главное здание с колоннадой и галереями.

"Вот вещь, которая в городах при раскопках встречается, но раз в 10 лет. Это основание большого хорошего алтаря. То есть вот это сакральное какое-то помещение, маленький храмик", - показывает доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников.

А еще здесь была домашняя винодельня и загон для скота. Все окна выходили на мощеные булыжником дворы. Строители учли даже розу ветров, поэтому внутренние проходы и переулки, по сути, обеспечивали вентиляцию всех помещений. На каждом метре – самые передовые архитектурные решения того времени.

"Усадьба расположена на склоне. Естественно во время дождей – тут был водосток мощный. Жители этой усадьбы соорудили достаточно сложную разветвленную систему водоотводов", - говорит доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.

Постройка появилась в районе современной Керчи еще в V веке до нашей эры. Тогда это была западная окраина Боспорского царства. По словам археологов, такую усадьбу мог позволить себе только представитель правящей династии.

В этом году раскрыть удалось примерно 80% поселения. На зиму весь комплекс закрывают пленкой, чтобы его не повредили ветра, дожди и снег. А с наступлением весны археологи возьмутся за нижний слой усадьбы. Именно в нем кроется разгадка, кто же действительно был хозяином этого дворца.

Среди находок: хорошо сохранившиеся монеты, украшения, посуда и статуэтки. Утварь не только местная, керамику везли из разных греческих центров. Предметы сейчас пристально изучают в лаборатории.

Найти уникальный памятник удалось благодаря строительству Крымского моста. За два года ученые обследовали более 500 гектаров для будущей застройки по обе стороны Керченского пролива. В ходе такой разведки удалось найти десятки археологических объектов и тысячи артефактов. Чтобы сохранить эту усадьбу, строители даже скорректировали железнодорожную линию, она будет огибать поселение. При этом, несмотря на сложности, 18 километровый подход к мосту обещают сдать в срок — к концу следующего года.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин. "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.