У двух подозреваемых в изнасиловании уфимского дознавателя нашлось алиби

У двух из трех бывших уфимских полицейских - Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева - обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя, оказалось алиби. По словам адвоката Асляма Халикова, Галиев и Матвеев покинули отдел полиции около 22:00. На момент преступления Галиев находился в загородном кафе, а Матвеев – у себя дома.

Адвокат Аслям Халиков сообщил, что у бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, которых обвиняют в изнасиловании девушки-дознавателя, есть алиби. По его словам, они покинули отдел полиции около 22:00, тогда как преступление, как утверждает пострадавшая, произошло с 22:40 до 00:30.

Защита обвиняемых заявила о наличии доказательств: это показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, телефонные разговоры. "По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе", - цитирует РИА Новости адвоката.

Защита намерена представить эти сведения следствию и подаст ходатайство об освобождении Галиева и Матвеева из-под стражи.

Начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука, начальника ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева обвиняют в том, что они в ночь на 30 октября изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.

По данному факту возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и групповом изнасиловании. Все трое были уволены из органов внутренних дел "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал троих подозреваемых до 31 декабря. Защита обжаловала это решение, но Верховный суд Башкирии оставил его в силе.