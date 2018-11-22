ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У двух подозреваемых в изнасиловании уфимского дознавателя нашлось алиби

18:35
  • четверг
  • 22 ноября 2018

У двух из трех бывших уфимских полицейских - Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева - обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя, оказалось алиби. По словам адвоката Асляма Халикова, Галиев и Матвеев покинули отдел полиции около 22:00. На момент преступления Галиев находился в загородном кафе, а Матвеев – у себя дома.

Адвокат Аслям Халиков сообщил, что у бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, которых обвиняют в изнасиловании девушки-дознавателя, есть алиби. По его словам, они покинули отдел полиции около 22:00, тогда как преступление, как утверждает пострадавшая, произошло с 22:40 до 00:30.

Защита обвиняемых заявила о наличии доказательств: это показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, телефонные разговоры. "По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе", - цитирует РИА Новости адвоката.

Защита намерена представить эти сведения следствию и подаст ходатайство об освобождении Галиева и Матвеева из-под стражи.

Начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука, начальника ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева обвиняют в том, что они в ночь на 30 октября изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.

По данному факту возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и групповом изнасиловании. Все трое были уволены из органов внутренних дел "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал троих подозреваемых до 31 декабря. Защита обжаловала это решение, но Верховный суд Башкирии оставил его в силе.

Читайте также:
Главное сегодня
Бывший полицейский Салават Галиев, подозреваемый в изнасиловании девушки
Бывший полицейский Салават Галиев, подозреваемый в изнасиловании девушки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение