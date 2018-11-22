ФСБ предотвратила ряд нападений на школы после трагедии в Керчи

В Федеральной службе безопасности заявили, что трагедия в керченском политехническом колледже едва не повлекла серию аналогичных атак на российские учебные заведения.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) только в октябре предотвратила целый ряд нападений на российские школы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника управления ведомства Сергея Егорова. По его словам, всплеск подобной активности произошел после трагедии в Керчи.

"К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск. Только в октябре месяце мы предотвратили целый ряд нападений на школы. Ситуация очень сложная, очень непростая", - сказал Егоров, отметив, что законодательство о безопасности образовательных учреждений в стране необходимо совершенствовать.

17 октября в Керчи 18-летний студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельную бомбу, начиненную гвоздями и болтами. После этого он покончил с собой. Жертвами нападения стали 20 человек, в том числе 15 учащихся, еще 50 человек получили ранения разной степени тяжести.

При этом с начала года в России произошло несколько резонансных инцидентов в школах, в том числе поножовщина в Перми, в которой пострадали 15 человек, а также нападение ученика девятого класса с топором в Улан-Удэ, где ранения получили семь человек.

Президент России Владимир Путин в середине октября связал события в Керчи с глобализацией и аналогичными нападениями в школах США. "Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лже-героев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, а в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей", - сказал глава государства.