Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

Российская армия заняла вторую строчку в рейтинге международной организации Global Firepower среди сильнейших вооруженных сил в мире за 2018 год. Первое место - у США, а замыкает тройку лидеров Китай.

Международная организация Global Firepower представила рейтинг сильнейших армий мира за 2018 год. Лидером, как и в 2017 году, стали США, на второй строчке – Россия, а тройку замыкает Китай. В десятку также вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

Эксперты учитывали более 50 показателей, включая разнообразие вооружений, мобилизационный потенциал, уровень развития промышленности, природные ресурсы и другие факторы, отмечает издание Business Insider.

Ядерные державы при оценке получали бонус, при этом их запасы не учитывались. Небольшой бонус также получили страны НАТО, поскольку альянс теоретически разделяет свои ресурсы на всех.

По информации авторов рейтинга Global Firepower, численность американских военнослужащих составляет около двух миллионов человек (в том числе запас), а оборонный бюджет – 647 миллиардов долларов. В армии почти шесть тысяч танков, чуть более 13 тысяч самолетов и 415 судов.

Численность российской армии выше - более 3,5 миллиона человек. А бюджет намного ниже – 47 миллиардов долларов. ВС России насчитывают почти четыре тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и 352 корабля.

У Китая показатели следующие: численность - 2,5 миллиона человек, бюджет - 151 миллиард долларов. Танков - более 7,5 тысячи, судов – 714.