Франция ввела санкции против фигурантов дела Хашогги

Французские власти ограничились введением персональных санкций против подозреваемых в убийстве Джамаля Хашогги, отказавшись вводить ограничения против всего королевства.

Французские власти запретили въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии, которые подозреваются в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает агентство Reuters.

"Убийство Хашогги - это преступление особой жестокости, которое подрывает свободу прессы и фундаментальные права человека. Франция требует пролить свет на то, что предшествовало совершению этого зловещего акта, и ожидает от властей Саудовской Аравии прозрачного и подробного расследования", - говорится в заявлении МИД страны.

Ранее на этой неделе глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж примет решение о вводе санкций в связи с убийством Хашогги на этой неделе.

"Мы хотим, чтобы в этом деле была установлена вся правда. И как только мы сформируем своем мнение, мы примем необходимые санкции. Мы очень тесно работаем по этому вопросу с Германией, я виделся с моим коллегой в Брюсселе, и мы очень скоро сами примем решение по поводу санкций на основании того, что мы знаем", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Журналист Джамаль Хашогги пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Власти королевства сперва утверждали, что Хашогги самостоятельно покинул здание консульства, однако 20 октября признали: журналист был убит. Мировое сообщество резко осудило это преступление, а в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о том, что заказчиком убийства мог быть лично саудовский кронпринц.