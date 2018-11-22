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Рэпер Хаски стал фигурантом уголовного дела

20:10
  • четверг
  • 22 ноября 2018

На рэпера Хаски завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Заявление в полицию на исполнителя подала владелица автомобиля, на крыше которого Хаски устроил импровизированный концерт в Краснодаре.

Уголовное дело из-за умышленного повреждения имущества возбуждено против рэпера Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов). Исполнителю грозит до двух лет лишения свободы.

"Уголовное дело в отношении него уже возбуждено", - цитирует ТАСС адвоката рэпера Наталью Жданович.

В среду Хаски не смог выступить в клубе в Краснодаре, его концерт был сорван. После этого он начал выступать на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Хозяйка автомобиля подала заявление в полицию.

Рэпера задержали в среду. На него составили три административных протокола: об организации массового пребывания граждан в общественных местах и публичных призывах к этому; мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти; об отказе от медосвидетельствования.

В настоящее время суд решает вопрос по административному наказанию Хаски.

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