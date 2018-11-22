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Захарова назвала ложью обвинения США в несоблюдении Россией ДРСМД

22:15
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дезинформацией слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Россия нарушает ДРСМД. Москва ждет, что Вашингтон проявит уважение к международному праву при обсуждении судьбы договора.

Дезинформацией назвала очередные обвинения Вашингтона о несоблюдении Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности официальный представитель МИД Мария Захарова, передает "ТВ Центр".

"В Москве ждут того, как Вашингтон продемонстрирует уважение к международному праву в целом. Что касается обвинений, которые звучали в адрес Москвы о нарушении упомянутого вами договора, мы неоднократно квалифицированно и по двусторонним каналам, в многосторонних форматах говорили о том, что это не соответствующая действительности информация, это дезинформация, и предлагали все-таки начать серьезный разговор по этому вопросу", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил - Вашингтон надеется, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению ДРСМД. Он подчеркнул, что приверженность Москвы к выполнению условий будет наилучшим решением ситуации.

Впервые о намерении выйти из соглашения в конце октября сообщил президент США Дональд Трамп. Официальное уведомление американская сторона пока так и не передала. В Москве неоднократно подчеркивали опасность подобных решений Вашингтона.

Так, глава МИД России Сергей Лавров назвал недальновидной и опасной позицию тех, кто поддерживает отмену как ДРСМД, так и соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений. Лавров подчеркнул, Россия и США несут особую ответственность за глобальную безопасность.

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