Верховная Рада поддержала в первом чтении поправки в Конституцию

Верховная Рада поддержала в первом чтении инициативу Петра Порошенко об изменении Конституции Украины. Киев хочет прописать в преамбуле к главному документу страны формулировку о присоединении к ЕС и НАТО.

Украина в очередной раз меняет Конституцию. На этот раз, чтобы закрепить курс страны в Евросоюз и НАТО, передает "ТВ Центр".

Инициативу главы государства в первом чтении одобрила Верховная Рада. Решение поддержал 331 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

На заседании присутствовал и сам президент Петр Порошенко. В своём выступлении он отметил, что Конституционный суд также дал поправкам "зеленый свет".

Суть изменений в том, чтобы прописать в преамбуле к главному документу страны, а также в ряде статей и положений формулировку о присоединении к ЕС и НАТО. Согласно процедуре, должно состояться ещё одно рассмотрение проекта в парламенте на следующей сессии в феврале 2019 года.