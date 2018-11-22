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Карл Лагерфельд зажег рождественские огни в Париже

22:36
  • четверг
  • 22 ноября 2018

До наступления календарной зимы ещё больше недели, а жители и гости французской столицы уже могут ощутить дух Рождества. В Париже зажгли праздничную иллюминацию. Старт феерии ярких огней на Елисейских полях дал легендарный дизайнер Карл Лагерфельд. Он же стал автором совершенно новой концепции рождественского убранства мегаполиса.

В Париж пришло Рождество. Главная улица города - Елисейские поля - зажглась тысячами искрящихся огней, передает "ТВ Центр". Будто по взмаху волшебной палочки.

Палочка - а точнее кнопка - на этот раз в руках легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. К своей миссии волшебника он подошел ответственно. Сам разработал новый стиль декораций. На смену золотым гирляндам, каждую зиму украшавших Париж, впервые пришли красные. Оттенок теплый, как свет от огня в камине, и нарядный, как костюм Пэра Ноэля - французского Деда Мороза.

При этом обошлось без примерки. Елисейские поля техники наряжали несколько недель, но фактически на ощупь. Гирлянды не включали даже ради проверки. Ведь это настоящий подарок Парижу, а его нельзя показывать раньше времени.

А в полусотне метров от Елисейских полей рождественские сказки детям и взрослым рассказывают витрины главных парижских универмагов. Лучшие кукольники Франции долгие месяцы создавали диковинную страну. Где цветут сады огромных роз. Небо цвета мандариновой кожуры. А снег похож на сахарную пудру с рождественских пончиков.

Снег в Париже пока можно увидеть только за стеклом витрин. Но рождественское настроение моментально окутало город. А миллионы ярких огней неустанно сигнализируют каждому: наступило время предпраздничной суеты, подготовки подарков, выбора елки.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра". Франция, Париж.

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