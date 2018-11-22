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Экс-чиновника Минобороны Михаила Барышева задержали по делу о хищениях в ЦСКА

20:57
  • четверг
  • 22 ноября 2018

По данным СМИ, Михаил Барышев задержан для допроса в рамках дела своих бывших подчиненных, обвиняемых в мошенничестве. В пятницу следствие выступит с ходатайством о его аресте.

Бывшего начальника Главного управления по работе с личным составом Минобороны России Михаила Барышева задержали по делу о хищениях в ЦСКА, сообщают агентства "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Он задержан по делу своих бывших подчиненных, обвиняемых в том числе в мошенничестве. С ним проводятся следственные действия", - рассказал собеседник ТАСС. По словам другого источника, Барышев был задержан у себя дома в Москве 21 ноября на 48 часов в рамках статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.

Источник "Интерфакса" также отметил, что уголовное дело, в рамках которого задержан Барышев, связано с его деятельностью на посту главы ЦСКА. При этом процессуальный статус экс-чиновника будет определен после допроса.

В Следственном комитете России данную информацию не прокомментировали, однако ТАСС передает, что Главное военно-следственное управление СК в пятницу, 23 ноября, выйдет в суд с ходатайством об аресте Барышева. Вероятнее всего, этот вопрос будет рассматриваться в Московском окружном военном суде (МОВС).

Минувшим летом стало известно о задержании бывшего замначальника ФАУ Минобороны "Центральный спортивный клуб армии" Андрея Хамазина, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере, а также двух эпизодах мошенничества. Тогда же был задержан экс-начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов. Оба они уволились из ЦСКА в ноябре 2017 года.

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Бывший начальник Главного управления по работе с личным составом ВС России Михаил Барышев
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