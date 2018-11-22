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Рэпера Хаски арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство

21:33
  • четверг
  • 22 ноября 2018

Суд в Краснодаре назначил 12 суток административного ареста рэперу Хаски за мелкое хулиганство. Еще два протокола, которые были составлены в отношении Дмитрия Кузнецова накануне - за организацию несанкционированного массового мероприятия и отказ от медосвидетельствования - будут рассмотрены судом до конца четверга.

Суд в Краснодаре назначил 12 суток административного ареста рэперу Дмитрию Кузнецову, выступающему под псевдонимом Хаски, передает "Интерфакс".

Суд переквалифицировал статью обвинения со статьи о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, на мелкое хулиганство, уточнил адвокат артиста Алексей Аванесян.

После оглашения вердикта Первомайский районный суд продолжил заседание, так как в отношении Кузнецова были составлены еще два административных протокола – о незаконной организации массового пребывания граждан в общественном месте и отказе пройти медосвидетельствование.

Хаски был задержан в среду в Краснодаре. Ему не удалось провести концерт в клубе, и он устроил импровизированное выступление на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. Позже владелица машины подала заявление в полицию на рэпера.

В ходе заседания суда в четверг адвокат Наталья Жданович сообщила, что на рэпера Хаски завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. "Уголовное дело в отношении него уже возбуждено", - сказала она (цитата по ТАСС). При этом в региональном главке МВД ранее заявили, что вопрос о возбуждении уголовного дела только решается.

Обновление (22:32 мск): суд не счел рэпера виновным в организации несанкционированного собрания в Краснодаре.

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